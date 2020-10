Marco Kana vervangt Ewoud Pletinckx bij nationale beloften

Zulte Waregem-verdediger Ewoud Pletinckx (19) moet geblesseerd verstek geven voor de EK-kwalificatiewedstrijden bij de beloften. Marco Kana (18) van Anderlecht wordt zijn vervanger. De jongeling, die ook op het middenveld uit de voeten kan, zou zijn eerste cap kunnen scoren bij de beloften.

De Belgische U21 bereiden zich voor op de de EK-kwalificatieduels tegen Wales (op 9 oktober in Leuven) en Moldavië (op 13 oktober in Tiraspol). Enkele weken geleden maakten ze nog indruk door in Leuven Duitsland te verslaan met 4-1.

De jonge Duivels van bondscoach Jacky Mathijssen staan op kop in hun kwalificatiegroep en zetten, mits winst tegen deze twee haalbare kaarten, een grote stap richting eindronde in Hongarije en Slovenië.