Opnieuw arrestaties bij razzia’s tegen pro-Koerdische oppositiepartij in Turkije

Voor de derde keer in een week heeft de Turkse politie razzia’s gehouden tegen leden van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. Volgens het staatspersbureau Anadolu werden 19 mensen opgepakt. Ook werd het gemeentehuis van de oostelijke stad Kars doorzocht.

Het Turkse openbaar ministerie verdenkt de arrestanten van banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Ze zouden de PKK in de regio ondersteund hebben en propaganda hebben gemaakt voor de partij.

Vorige vrijdag al werden verscheidene prominente politici van de HDP opgepakt wegens protestacties in 2014. Woensdag verrichtten Turkse veiligheidstroepen razzia’s in Diyarbakir, in het zuidoosten van Turkije. Toen werden 14 HDP-leden opgepakt.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschouwt de HDP, een legale politieke partij, als de verlengde arm van de PKK, die in Europa en de Verenigde Staten op de terreurlijst staat. De HDP ontkent. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 zijn al ettelijke burgemeesters van de oppositiepartij afgezet.