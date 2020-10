Eerste elektrische Volvo XC-40 zoemt van de band in Gent

Gent - Bij Volvo Car in Gent zoemt donderdag de eerste elektrische XC-40 van de band. Een geruisloze rit door Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits (CD&V) is de symbolische aftrap van de productie van het voertuig, waarvan dit jaar al 6.000 -reeds verkochte- exemplaren worden gebouwd. “Super aangenaam”, vindt Crevits. “Wat het meest opvalt is natuurlijk de stilte. Je hoort geen geluid van een ronkende motor. Hij is fluweelzacht van de band gerold.”

De auto kreeg de modelnaam ‘XC40 Recharge P8’ en is een mijlpaal in de ambitie van de autobouwer om zijn CO2-voetafdruk per wagen tegen 2025 met 40 procent te verminderen. Maar het model is ook van doorslaggevend belang in een stevige verankering van de producent in België.

Voor de XC40 Recharge is een batterijfabriek gebouwd naast de bestaande fabriekshallen, een miljoeneninvestering die goed nieuws is voor de werkgelegenheid. Een tevreden Gentse burgemeester Mathias Declercq (Open Vld) ziet daarin een “teken van vertrouwen door het internationaal management in deze fabriek en de Gentse haven.”

De voorstelling is een “heuglijke dag voor de Gentse economie in het algemeen, maar ook voor de mensen die hier zijn tewerkgesteld.” Een slordige 6.500 werknemers maken van Volvo Car Gent de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen. “De orderboekjes zitten vol”, zegt De Clercq nog, “dit is een niet te onderschatten moment voor Volvo Car en de stad Gent.”

De autofabrikant stelt met de XC40 Recharge zijn eerste elektrische voertuig voor. Een primeur die de autobouwer toevertrouwt aan Volvo Car Gent. De wereldwijde productie gebeurt in ons land, behalve de Aziatische markt die vanuit China wordt bediend.

Volvo verwacht dat tegen 2025 50 procent van zijn wereldwijde verkoop uit volledig elektrische auto’s zal bestaan. De rest zullen hybride wagens zijn.