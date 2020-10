Twintiger uit Zemst met 8,5 gigabyte kinderporno krijgt 30 maanden cel

Zemst - Een 26-jarige man uit Zemst die een enorme hoeveelheid kinderporno, 8,5 gigabyte, had verzameld, is voor de correctionele rechtbank veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel onder voorwaarden. De veroordeelde moet ook zijn begeleiding bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr.) verderzetten.

Het Belgische gerecht kwam de twintiger op het spoor dankzij een melding vanuit de Verenigde Staten dat iemand grote hoeveelheden beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen uitwisselde op chatwebsites. Onderzoek leidde naar een 26-jarige man uit Zemst die tussen 2016 en 2018 actief zou geweest zijn op die sites. Daarop werd een huiszoeking bij de man uitgevoerd, waarbij al zijn computers en gegevensdragers in beslag werden genomen. Volgens het parket leverde dat maar liefst 20 gigabyte aan kinderpornografisch materiaal op, met slachtoffers die veelal jonger waren dan 10 jaar.

“Er werden zelfs beelden met kleuters, peuters en baby’s aangetroffen”, klonk het bij het parket Halle Vilvoorde.

Het parket eiste een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden. De verdediging pleitte voor een probatie-opschorting omdat de man intussen al een hele tijd in therapie is, maar daar ging de rechter niet op in.