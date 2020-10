Spaanse politie neemt maar liefst 30 ton hasj in beslag op luxejachten aan de kust van Gibraltar

De spaanse politie heeft beelden vrijgegeven van een grootschalige politieoperatie aan de kust van Gibraltar. Op de beelden is te zien hoe ze een jacht achternazitten waar ze later tien ton hash op vinden. In het totaal is er tijdens de vierdaagse operatie, die op 24 september van start ging, 30 ton hasj in beslag genomen. Negen Bulgaren en een Rus werden gearresteerd, volgens de Spaanse autoriteiten behoorden de mannen tot een grote organisatie die gewijd is aan drugssmokkel via zee. De jachten zouden samen een waarde hebben van zo’n zes miljoen dollar.