België haalt buitenlandse pers: van “vertrouwen moet herwonnen worden” tot “lelijkste formatie ooit”

België heeft zestien maanden na de verkiezingen een regering, en dat hebben ze ook in het buitenland geweten. Onze formatie deed de Nederlandse krant de Volkskrant “soms denken aan een klucht”, en het Spaanse El Mundo noemt Alexander De Croo’s “Sophie Michel”-verspreking symbolisch.

“Er schuilt iets symbolisch, representatief en heerlijks in het feit dat de Vlaming Alexander de Croo zijn eerste toespraak, nadat hij had bevestigd dat hij de nieuwe premier van België zou zijn, met een blunder begon. Hij nam het met humor op, en er werd gelachen in de kamer, toen hij [...] de vertrekkende premier Sophie Wilmés Sophie Michel noemde.” Dat schrijft de Spaanse krant El Mundo over de nieuwe Belgische regering die er na ‘650 dagen (sinds de val van Michel II, red.) van aanpassingen, onderhandelingen, oneindige mislukkingen en misverstanden’ eindelijk is.

De Nederlandse krant de Volkskrantspreekt dan weer van “de lelijkste formatie ooit”. Het noemt het kersverse regeerakkoord “vrij zouteloos” en vindt dat niet verassend aangezien zeven partijen “samen één programma moesten schrijven”.

In het Franse Le Monde klinkt het dat de coalitie van zeven partijen “vooral verenigd zijn door de unanieme wens verkiezingen te vermijden die gunstig zouden zijn geweest voor de extreme partijen”.

De Britse krant The Guardian legt dan weer een focus op de coronacrisis aangezien de regering gevormd werd op het moment dat België de kaap van 10.000 doden overschreed. De krant geeft aan dat de regering-Wilmès bekritiseerd werd voor haar management van het virus in rusthuis. Het artikel lijkt zich af te vragen of de regering-De Croo dit anders zal doen.

Die Welle bericht als volgt over de nieuwe Belgische regering: “Bijna anderhalf jaar geleden stemden de Belgen, nu is het dan eindelijk zover: er is een coalitie.”

“België is een politiek verdeeld land en heeft de reputatie onbestuurbaar te zijn”, analyseert de Duitse krant verder. Ook streept het aan dat de “zeer lange regeringsformatie het vertrouwen van de burgers heeft gekost. Dat moet nu herwonnen worden”.