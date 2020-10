Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V): “Het wordt ontzettend belangrijk dat we goed samenwerken met federale regering”

Vlaams minister Hilde Crevits roept donderdag op tot een goede samenwerking met de nieuwe federale regering. “Het is ontzettend belangrijk dat we goed samenwerken”, klinkt het. “De samenstelling is wat ze is”, vervolgt ze. “Het belangrijkste is dat we goed proberen samen te werken en dat er op dat vlak geen energie verloren gaat in onderlinge twisten.”

Voor het succes van de Vlaamse regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) is het nodig dat de verstandhouding met de federale ploeg van Alexander De Croo (Open Vld) goed zit. “Veel zaken die in het Vlaams regeerakkoord staan kunnen we pas realiseren als je een federale overheid hebt die dienstbaar meewerkt”, zegt Crevits. “Ik hoop oprecht dat dit het geval zal zijn.”

Woensdagavond raakte bekend dat Vincent Van Peteghem, die voor CD&V zetelt in het Vlaams parlement, naar de federale regering trekt. “Hij krijgt een heel zware, mooie portefeuille en wordt ook vicepremier in de federale regering”, zegt Crevits. “Ik heb hem goed leren kennen het voorbije jaar omdat hij lid is van onze Vlaamse fractie. Ik denk dat hij zijn job uitstekend zal doen.”