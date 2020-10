Ex-premier Wilmès geeft opvolger De Croo ‘De Vier Seizoenen’ cadeau

Nu de regering officieel is ingezworen, hebben voormalig premier Sophie Wilmès en haar opvolger Alexander De Croo badges uitgewisseld van de Wetstraat 16, het kantoor van de eerste minister. Wilmès gaf De Croo daarbij een vinylplaat cadeau: ‘De Vier Seizoenen’ van Vivaldi.

“Ik ben heel blij dat we een regering hebben die een meerderheid heeft in het parlement”, zei Wilmès bij haar verwelkoming. Naast de vinylplaat gaf ze De Croo ook een koffiemok cadeau. “Ik hou van mugs, ik heb een hele collectie”, zei Wilmès. Op de mok van De Croo staat ‘16’ op de ene zijde en ‘53’ op de andere. Hoewel De Croo vermoedde dat Wilmès zich had vergist in zijn leeftijd, ging het om een referentie aan het aantal premiers. De Croo is de 53ste van het land.

“Ik hoop dat we op dezelfde manier zullen kunnen blijven samenwerken”, zei de nieuwe premier op zijn beurt tot zijn minister van Buitenlandse Zaken. “Ik wil je bedanken voor het werk van de voorbije maanden en voor je gevoel voor humor op moeilijke momenten.”

De nieuwe federale ploeg begint straks aan haar eerste ministerraad.