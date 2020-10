Brief met wit poeder verstuurd naar (voormalig) adres van SP.A-voorzitter Conner Rousseau

Sint-Niklaas - Er is een brief met daarin wit poeder verstuurd naar het voormalige adres van SP.A-voorzitter Conner Rousseau in Sint-Niklaas.

Kort voor de middag is op het voormalige adres van Rousseau aan de Prinses Joséphine Charlottelaan in Sint-Niklaas een brief met wit poeder aangekomen. Rousseau woont echter niet meer op dat adres, maar de huidige bewoonster opende de brief wel per ongeluk en merkte dan dat er een wit poeder in zat.

Niet de eerste keer

De vrouw belde meteen de politie. ook de brandweer kwam ter plaatse om de brief met beschermende pakken op te halen. Het poeder dat in de brief zat zal nu onderzocht worden. De vrouw was erg geschrokken, maar bleef ongedeerd. Ze werd wel preventief onderzocht door ambulanciers die ter plaatse kwamen. Volgens de vrouw is het niet de eerste keer dat ze bedreigingen ontvangen die voor Conner Rousseau bestemd waren. De huidige bewoners reageren verder liever niet op wat er is gebeurd, en wachten de resultaten van het gerechtelijk onderzoek af.

Rousseau reageert verveeld op het voorval. “Het is het zoveelste dreigement in de rij. Afgelopen zomer hebben we ook al klacht ingediend bij de politie voor gelijkaardige feiten”, zegt Rousseau. “Nu is het weer een stapje erger. Part of the job, zeker?”

Conner Rousseau woont al anderhalf jaar niet meer op het adres in Sint-Niklaas. “Mijn naam wordt op het internet blijkbaar nog steeds gelinkt aan dat adres. Het is vooral vervelend voor de mensen die nu in het huis wonen.”

wit poeder brief - conner rousseau - video: Bert Foubert. Video: Het Nieuwsblad