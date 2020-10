Officieel: Sergiño Dest is eerste transfer van Ronald Koeman bij Barcelona, nieuwe ploegmaat voor Alexis Saelemaekers

FC Barcelona heeft en nieuwe rechtsback. Het neemt Sergiño Dest (19) over van Ajax.

De Catalanen betalen zo’n 21 miljoen voor de Nederlander met Amerikaanse roots, die met het rugnummer 2 gaat spelen. Bovenop dat bedrag zou nog eens 5 miljoen aan variabelen kunnen komen. Het is de eerste transfer van Barcelona sinds Ronald Koeman coach werd in Catalonië. Ondertussen toont het ook interesse in Memphis Depay van Lyon en Eric Garcia van Manchester City.

AC Milan strikt Noor die tegen hen scoorde

AC Milan heeft zich versterkt met de Noor Jens Petter Hauge. Hauge komt over van FK Bodø/Glimt. Met die club speelde hij vorige week nog tegen Milan in de derde voorronde van de Europa League. De jonge Noor blonk uit met een goal en een assist maar kon de 3-2 nederlaag niet vermijden. Bij Milan wordt Hauge ploegmaat van onder meer Alexis Saelemaekers en Zlatan Ibrahimovic. (blg, ybw)