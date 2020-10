Regering-De Croo is meest vrouwelijke ooit: tien vrouwen en tien mannen

De nieuwe regering onder leiding van premier Alexander De Croo telt tien vrouwelijke en tien mannelijke regeringsleden. Ze is daarmee de eerste federale regering die volledig paritair is samengesteld. De kern van de regering blijft wél overwegend mannelijk.

De Vivaldi-partijen - de socialisten, de liberalen, de groenen en CD&V - kiezen duidelijk voor een meer vrouwelijke regering. Tien van de twintig regeringsleden zijn vrouwen. Dat is een primeur. Met Petra De Sutter (Groen) telt de regering voor het eerst ook een transgender.

Het was vooraf een ambitie van Alexander De Croo om een genderevenwicht te hebben in de Vivaldi-ploeg. De Croo heeft de voorbije jaren ook op binnen- en buitenlandse fora gestreden voor gendergelijkheid. Hij heeft ook een boek geschreven met als titel “De eeuw van de vrouw”. De Croo was het dus voor een stuk aan zichzelf verplicht.

De gelijke man-vrouwverdeling zet zich evenwel niet door binnen de kern van de regering. Dat blijft nog voornamelijk een mannenclub. Slechts twee van de acht posten gaan daar naar vrouwen, meer bepaald naar Petra De Sutter (Groen) en Sophie Wilmès (MR).

Het is ook nog afwachten wie de regering gaat aanduiden als coronacommissaris. Het voorzitterschap van de Kamer gaat alvast ook naar een vrouw, meer bepaald naar PS-politica Eliane Tillieux.