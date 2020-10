Zeker 60 arrestaties in Hongkong na illegale demonstratie

De politie in Hongkong heeft donderdag 62 mensen opgepakt tijdens illegaal protest. Op 1 oktober viert China de nationale feestdag, en traditioneel komen die dag veel inwoners van Hongkong op straat om hun onvrede te uiten. De autoriteiten hadden die demonstraties dit jaar echter verboden.

De Volksrepubliek China viert jaarlijks op 1 oktober haar oprichting door de toenmalige leider Mao Zedong in 1949. In de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong is de feestdag een gelegenheid voor een deel van de bevolking om haar woede te uiten over de wens van Peking om de vrijheden van Hongkong terug te draaien.

De autoriteiten hadden dit jaar echter alle demonstraties verboden, vanwege veiligheidsredenen en de coronapandemie. Maar volgens de Hongkongse nieuwszender HK01 zijn er donderdag 46 mannen en 16 vrouwen geboeid door de politie meegenomen. Zij waren op straat gekomen om te zingen en politieke slogans te verspreiden.

De politie in Hongkong had donderdag nog gewaarschuwd dat op overtredingen gevangenisstraffen tot vijf jaar staan. Wie rel schopt, riskeert tot tien jaar cel.