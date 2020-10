Wouter Vrancken blikt vooruit op Antwerp en looft instelling van Defour: “Zelfs zonder contract een meerwaarde”

Antwerp en KV Mechelen trappen vrijdagavond de achtste speeldag van de Jupiler Pro League op gang. Ivan Leko liet zijn licht gisteren al schijnen over de streekderby. Vanmiddag was het de beurt aan zijn Mechelse collega Wouter Vrancken.

Vrancken moet morgen op de Bosuil niet alleen de geschorste Van Damme missen, ook Aster Vranckx is onzeker. "Hij heeft wat last. We hebben hem op training bewust wat gespaard om het zeker niet erger te maken. We zullen zien hoe fit hij zich morgen voelt en of hij kan spelen of niet. Maar we hebben nu nog meer dan 24 uur. In die tijd kan er nog veel gebeuren", bleef de coach optimistisch.

“Op ons elan doorgaan”

Ivan Leko noemde het duel tegen KV Mechelen “de meest cruciale match tot nog toe na de bekerfinale”. De druk bij The Great Old is groter dan die bij Malinwa na de zege tegen STVV (2-0) vorige week. "Maar we willen op ons elan doorgaan. Vooral resultaatgericht dan. Het feit dat hij het belang van deze match zo benadrukt betekent ook dat ze toch niet helemaal gerust zijn met onze komst." Toch is ook Vrancken op zijn hoede voor het gewonde dier dat Antwerp momenteel is. "Leko is een coach die zijn spelers tot het uiterste kan pushen. Bovendien hebben ze met spelers als Refaelov en Mbokani spelers die met hun individuele kwaliteiten het verschil kunnen maken. Ook als de ploeg een mindere dag heeft kunnen zij met hun twee een match beslissen. Daar moeten we klaar voor zijn."

Foto: Photo News

“Steven toont goesting”

Vrancken had het ook uitgebreid over Steven Defour die sinds woensdag meetraint met KV Mechelen. "Steven toont een positieve mindset op training. Hij is scherp, hij heeft héél goed testen afgelegd en je merkt dat hij goesting heeft om te voetballen. Ook de manier waarop hij zich positioneert in de groep is positief. Low profile maar toch hier en daar wat tips meegeven en meedenken met de groep als we tactisch bezig zijn. Zelfs zonder contract zorgt hij dus voor een meerwaarde op training."

Zou Vrancken hem er dan niet graag definitief bij willen? "Het heeft geen zin om daar nu over na te denken. Er ligt op dit moment niks op tafel. De jongens die nu centraal op het middenveld staan hebben hun waarde voor deze club ook al meer dan bewezen. Het heeft dus geen zin om er energie in te steken als er toch niks op tafel ligt."

“Contractspelers gaan voor”

Volgende week vrijdag speelt KV om 11 uur een oefenwedstrijd tegen AA Gent in het Gentse oefencomplex. Voorlopig is het niet de bedoeling dat Defour daar in actie komt. "Steven is geen tester hé. Iedereen kent zijn kwaliteiten al. Zijn carrière spreekt op dat vlak voor zich. Als we voldoende fitte spelers hebben krijgen die jongens voorrang. Zij hebben ook speelminuten nodig. Contractspelers gaan voor op spelers zonder contract."