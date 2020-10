Het is bijna zover: straks weten we tegen welke kleppers Club Brugge het dit jaar mag opnemen in de Champions League. De fans likkebaarden al bij mogelijkheid om Lionel Messi of Robert Lewandowski te zien schitteren in Jan Breydel. Wordt het een ware sterrenparade in Brugge straks, of zitten er ook haalbare kaarten tussen? Je kan de loting hier live volgen, vanaf 17u.