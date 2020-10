Bijna 3,6 miljoen mensen hebben Hello Belgium Railpass aangevraagd

Bijna 3,6 miljoen mensen hebben de Hello Belgium Railpass aangevraagd, de gratis twaalfrittenkaart voor de trein. De railpass kan worden gebruikt vanaf maandag 5 oktober tot en met woensdag 31 maart 2021. Dat meldt de NMBS donderdag.

De regering besliste in juni om alle inwoners gratis treinritten aan te bieden. De maatregel is bedoeld om de Belgische toeristische sector, die zware klappen kreeg door de coronacrisis, een duwtje in de rug te geven. De lancering ervan werd twee keer uitgesteld uit vrees voor overbevolkte treinen.

Alle inwoners van België vanaf 12 jaar konden de gratis railpass tot woensdag middernacht aanvragen. Uiteindelijk hebben bijna 3,6 miljoen mensen de kaart aangevraagd. De twaalfrittenkaart geeft recht op twee treinritten per maand, bijvoorbeeld één reis heen en terug. Reizen kan tijdens de week na 9 uur en om het even wanneer tijdens het weekend. De kaart is geldig voor alle treinen van NMBS over het volledige Belgische spoornet. Reizigers moeten hun treinkaart invullen vòòr ze opstappen.

Verdubbeling passagiers tijdens weekends

Uit een bevraging blijkt dat de overgrote meerderheid de pass zal gebruiken voor een uitstapje naar meer dan 500 bestemmingen die met de trein bereikbaar zijn. Bijna iedereen (95 procent) geeft aan dat te doen tijdens de vrije tijd, voor een uitstapje of een familiebezoek of een bezoek aan vrienden, vooral tijdens het weekend.

Gezien meer dan 50 procent aangeeft de pass te willen gebruiken in het weekend, kan dit volgens de NMBS theoretisch leiden tot een verdubbeling van het aantal klanten in de trein tijdens het weekend. Tachtig procent gaf aan ook andere bestemmingen dan bijvoorbeeld de kust te willen bezoeken.

De NMBS maakt zich sterk dat het gebruik van de railpass over zes maanden een maximale spreiding van de reizigers in de tijd mogelijk maakt. De spoorwegmaatschappij wil haar reizigers in alle veiligheid vervoeren, ook op sanitair vlak. “Daarom rijden de treinen met een maximale samenstelling en een maximaal treinaanbod”, zegt woordvoerder Bart Crols.

In de treinen, op de perrons en in de stations geldt een algemene mondmaskerverplichting. Om de sanitaire veiligheid te waarborgen, ziet de NMBS erop toe dat de treinen niet overbezet geraken. “Dat betekent dat we indien nodig in bepaalde stations een ‘stop-and-go’-procedure kunnen hanteren om de bezetting van de treinen te beheersen. Mocht de toeloop aan reizigers op een bepaald moment voor een bepaalde bestemming niet toelaten de veiligheid te waarborgen, zullen we reizigers moeten weigeren. We vragen dan ook de richtlijnen strikt te volgen”, aldus Crols.