Kans om borstkanker te overleven gestegen naar 90,5 procent binnen vijf jaar na diagnose

De kans op overleving van borstkanker is gestegen naar 90,5 procent binnen de vijf jaar na diagnose. Dat komt onder meer dankzij een betere therapie, meer onderzoek en vroegere screenings. Dat meldt de Stichting tegen Kanker.

Borstkanker is nog altijd de meest voorkomende kanker bij vrouwen. In België behoort één op de negen vrouwen tot de gemiddeld 11.000 mensen die jaarlijks borstkanker krijgen. De ziekte ontwikkelt zich meestal voor de leeftijd van 75 jaar. De voorbije jaren is de kans op overleving gestegen naar 90,5 procent binnen 5 jaar na de diagnose. “Dat is onder meer te danken aan een betere therapie, vroegere screenings en meer wetenschappelijk onderzoek”, zegt Sandra Plasschaert van Stichting tegen Kanker

Toch blijft borstkanker bij vrouwen een groot gezondheidsprobleem waaraan elk jaar 2.245 vrouwen overlijden. Een van de doelstellingen bij Stichting tegen Kanker is dit cijfer te verlagen door de financiering van wetenschappelijk onderzoek, sensibilisering en preventie en steun aan projecten die de levenskwaliteit van patiënten verbeteren. Op dit moment financiert Stichting tegen Kanker elf onderzoeksprojecten gericht op borstkanker, met bedragen die variëren van 200.000 tot 400.000 euro per project.

104 gevallen bij mannen

Mannen worden niet gespaard, maar borstkanker bij mannen is toch eerder zeldzaam. In 2018 waren er 104 gevallen in België. Dit vertegenwoordigt ongeveer 1 procent van alle borstkankers in het land. De gemiddelde leeftijd van een man met borstkanker ligt tussen de 60 en 65 jaar, wat gemiddeld 5 jaar later is dan bij vrouwen.

Stichting tegen Kanker nodigt alle vrouwen uit om goed voor hun gezondheid te zorgen door een gezonde levensstijl aan te nemen die hen ook bij de meeste chronische ziekten ten goede komt. Ze roept ook op om aandacht te hebben voor hun lichaam en de waarschuwingssignalen. Deelnemen aan systematische screening vanaf de leeftijd van 50 jaar, of eerder als er sprake is van genetische factoren, is een must.