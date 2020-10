Kremlin over beschuldigingen van Navalny aan adres Poetin: “ongegrond en onaanvaardbaar”

Het Kremlin verwerpt de beschuldigingen van oppositieleider Aleksej Navalny. Die stelde president Poetin verantwoordelijk voor zijn recente vergiftiging.

De oppositieleider was woensdag op bezoek bij de redactie van Der Spiegel in Berlijn. Daar verklaarde hij dat hij denkt dat de Russische president Vladimir Poetin achter zijn vergiftiging zit. “Andere versies van wat er is gebeurd, heb ik niet”, aldus de 44-jarige Navalny.

Het Kremlin verwerpt de beschuldigingen van Navalny. “Ze zijn ongegrond en onaanvaardbaar”, klinkt het bij woordvoerder Dmitry Peskov, die Navalny op zijn beurt ervan beschuldigt samen te werken met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. “Het is niet de eerste keer dat ze hem instructies geven.”

Navalny werd op 20 augustus erg ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Later werd hij voor behandeling naar Duitsland gebracht. Daar lag hij wekenlang in een kunstmatige coma. Labs in Duitsland, Frankrijk en Zweden kwamen tot de conclusie dat de oppositieleider is vergiftigd met het novitsjok-zenuwgif. Westerse landen eisen opheldering van Moskou, maar het regime van president Poetin ontkent elke betrokkenheid en spreekt van een “provocatie” en “enscenering”.