Transferhonger nog niet gestild bij OHL: “Nog met verschillende dossiers intensief bezig”

Tot nu toe haalde OHL zeven versterkingen, maar de transferhonger is nog niet gestild. “Ik hoop absoluut dat er nog iets bijkomt en dat zal ook wel gebeuren”, zegt coach Marc Brys. Vooral achterin is er versterking nodig.

Maandagavond sluit de transfermarkt en OHL heeft nog plannen in de weinige tijd die nog rest. Vooral achterin is er iets extra nodig, zeker nu ook Ouedraogo is uitgevallen tegen Gent. Hij staat een viertal weken aan de kant met vocht in de knie. “Het is improviseren”, aldus Brys. En dus kunnen de Leuvenaars zich maar beter wat versterken achterin, want het heeft nauwelijks fitte verdedigers.

“We zijn nog met verschillende dossiers intensief bezig”, aldus Brys. “Ik vraag mij af om Wim (De Corte, de sportief directeur, nvdr.) nog slaapt. Hoeveel spelers we nog willen halen? Ik ga er geen getal opplakken, want het kan zijn dat alle dossiers mislukken en we niemand meer vastkrijgen, maar ook dat alles plots lukt en we nog vijf spelers halen. Ik hoop dat er nog iets bijkomt en uiteindelijk zal dat ook wel gebeuren.”

Brys stelde de laatste weken nog eens vast dat de transfermarkt een raar beestje is. “Het is complexer dan iedereen denkt. Recent zijn er nog twee transfers afgesprongen waar we heel dichtbij waren. Een voorbeeld: we waren rond met speler én club, maar de speler had twee makelaars en eentje was niet akkoord. Zo kan er altijd wel iemand de boel ophouden.”

Niet alleen op vlak van inkomende transfers hopen ze bij OHL nog iets te regelen de komende dagen. De A-kern bestaat uit liefst 35 spelers, dus er moeten er ook vertrekken. Vooral Darren Keet en Tom Van Hyfte lijken overbodig. “Wat zeker niet zal gebeuren, is dat iedereen blijft”, weet Brys. “Momenteel gaat het om enkelingen die de boodschap hebben gekregen dat ze mogen uitkijken naar een nieuwe club, maar als er nog spelers bijkomen, moeten er ook andere vertrekken. Ik wil niet met 40 spelers eindigen.”