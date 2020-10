Over and out? 27 personeelsleden van KSV Roeselare kregen hun C4

Het doek lijkt te vallen over Roeselare. Donderdag kregen 27 personeelsleden alvast hun ontslag, nadat woensdag bekendraakte dat de mogelijke Franse investeerder afhaakte.

Veel volk kwam er niet opdagen op Schiervelde, enkel de trainersstaf en een viertal spelers kwamen ter plaatse. Curator Yves François was ook aanwezig. De spelers zijn nu vrij.

Door Covid-19 bij de tegenstander zijn de twee volgende matchen van Roeselare uitgesteld, maar de kans dat er nog een ultieme oplossing komt, is uiterst klein.

De jeugd van KSV Roeselare, verenigd in een nieuwe vzw, zou in principe onder hetzelfde stamnummer nog verder kunnen spelen en dit zelfs zonder de bondsschulden, die ongeveer 500.000 euro bedragen, te vereffenen. Na dit seizoen moeten ze dan wel herbeginnen in vierde provinciale. Een partij die de bondsschulden betaalt en nog een groep spelers op de been kan brengen, kan het seizoen uitdoen in 1ste nationale maar moet dan wel met de sanctioneerbare overdracht en degradatie rekening houden.