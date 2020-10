Falcon-9 draagraket voor Starlink opnieuw niet gelanceerd

Op Cape Canaveral in Florida (VS) is donderdag de lancering van een Falcon-9 draagraket op het nippertje afgebroken, zo was rechtstreeks op het internet te volgen.

Reeds meermaals uitgesteld vanwege een ongunstige weersituatie, had de Falcon van raketbouwer SpaceX om 15.17 uur Belgische tijd van op het beroemde lanceerplatform 39A moeten vertrekken. Maar het aftellen hield achttien seconden voor de start op wegens een een probleem met een sensor in de grondinstallaties. Een nieuwe lanceringsdatum is er nog niet.

De nuttige lading bestaat uit zestig nieuwe satellieten voor het breedbandinternetnetwerk dat SpaceX aan het uitbouwen is. Vervaardigd in een fabriek van SpaceX in Redmond weegt elk exemplaar ongeveer 260 kilo. Het pakket is meteen het zwaarste gewicht dat het bedrijf ooit heeft gelanceerd. SpaceX wil in een eerste fase ongeveer 1.500 Starlinksatellieten in de ruimte hebben. Met deze lancering zullen er al meer dan 750 rond onze planeet wentelen.

Het is bij deze lancering, de dertiende voor Starlink, opnieuw de bedoeling, met het oog op hergebruik en dus kostenbesparingen, de eerste trap te laten landen op het droneship Of Course I Still Love You, dobberend op de Atlantische Oceaan, 630 km ten noordoosten van Cape Canaveral. De bewuste eerste trap heeft al twee keer eerder gevlogen. Twee schepen moeten ook proberen de twee helften van de neuskegel op te vangen. Eén van die twee is al twee keer ingezet voor Starlinkmissies.

Ook andere lanceringen onderbroken

Eveneens op Cape Canaveral is donderdagochtend de lancering van een Delta 4-Heavy draagraket van lanceerbedrijf United Launch Alliance (ULA) ook op het laatste nippertje afgebroken. Het gevaarte had om 05.54 uur Belgische tijd moeten vertrekken maar zeven seconden voor de start hield het aftellen op. De computer had immers een potentieel probleem ontdekt. De nuttige lading bestaat uit een spionagesatelliet voor de inlichtigendienst NROL.

Op 29 augustus kon ook al een Delta 4-Heavy op het laatste nippertje niet vertrekken omwille van een probleem met een drukregelaar. Eén van de drie motoren was reeds aangefloept, toen drie seconden voor lift-off de start werd afgeblazen.

