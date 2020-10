VS, Rusland en Frankrijk roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren na recente escalatie van geweld tussen Azerbeidzjan en Armenië

De Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk hebben donderdag de escalatie van geweld tussen Azerbeidzjan en Armenië over de betwiste regio Nagorno-Karabach veroordeeld en in een gezamenlijke verklaring tot een onmiddellijk staakt-het-vuren opgeroepen.

“We betreuren het verlies van mensenlevens en betuigen onze deelneming aan de families van de doden en gewonden. We roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden tussen de relevante strijdkrachten”, luidt de verklaring van de Amerikaanse, Russische en Franse presidenten.

De VS, Rusland en Frankrijk “veroordelen in de sterkste bewoordingen de recente escalatie van geweld in het conflictgebied Nagorno-Karabach “, aldus de verklaring. Ze riepen Azerbeidzjan en Armenië op om “zich onverwijld te engageren om inhoudelijke onderhandelingen te hervatten, te goeder trouw en zonder voorwaarden, onder auspiciën van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).

Jihadistische groeperingen

Volgens de Franse inlichtingendiensten zijn in het conflictgebied ook jihadistische groeperingen uit Syrië actief, die via Turkije naar de regio zijn afgezakt. De Franse president Emmanuel Macron noemde dat voor de start van de Europese top in Brussel donderdag “een ernstige zaak”.

Azerbeidzjan en Armenië zijn verwikkeld in hevige gevechten de afgelopen dagen over Nagorno-Karabach, dat decennia lang in handen is van christelijke Armeense troepen, maar internationaal geldt als onderdeel het van overwegend islamitische Azerbeidzjan.

Er zijn meer dan 100 mensen gedood, waaronder meerdere burger , bij de opflakkering van het geweld sinds zondag. Het zijn de bloedigste gevechten tussen de twee naburige voormalige Sovjetlanden in de afgelopen vier jaar.