Volg hier LIVE hoe de spelers van Club Brugge reageren op de Champions League-loting!

Vanavond wordt in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA, geloot voor de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen. Club Brugge zit als enige Belgische ploeg in de potten en de spelers volgen de loting samen in het Belfius Basecamp. Volg hier live hun reacties wanneer ze hun tegenstanders ontdekken!

De landskampioen zit in pot vier en mag zich dus waarschijnlijk aan drie erg sterke tegenstanders verwachten. De UEFA maakt donderdag ook haar winnaar bekend voor de trofee ‘UEFA Player of the Year’. Rode Duivel Kevin De Bruyne is, als eerste Belg ooit, één van de genomineerden.

De Bruyne lijkt echter niet te moeten hopen op de prijs. Zijn concurrenten zijn doelman Manuel Neuer en spits Robert Lewandowski, beiden spelend voor Champions League-winnaar Bayern München. Lewandowski is vooraf de grote favoriet.

Voor de loting hoeft de Belgische voetballiefhebber dit seizoen enkel rekening te houden met Club Brugge. Vicekampioen AA Gent sneuvelde dinsdag in de play-offs tegen Dinamo Kiev. Vorig seizoen waren met Racing Genk en Club Brugge wel nog twee Belgische ploegen aanwezig bij de groepsfase van het kampioenenbal.

Blauw-zwart zit in pot 4 en lijkt dus bijna zeker van drie sterke tegenstanders. Een poule met Bayern München, Barcelona en Inter Milaan is zomaar mogelijk. Het kan echter ook een minder aantrekkelijke, maar sportief meer haalbare, groep worden met bijvoorbeeld Porto, Shakhtar en Olympiacos.

Vorig seizoen kregen Genk, met Liverpool, Napoli en RB Salzburg, en Club Brugge, met PSG, Real Madrid en Galatasaray, loodzware groepen voorgeschoteld. Club stootte met een krappe 3/18 als derde door naar de Europa League. Genk werd met 1/18 laatste en was uitgeschakeld.

Pot 1:

Bayern München (Dui)

Sevilla (Spa)

Real Madrid (Spa)

Liverpool (Eng)

Juventus (Ita)

PSG (Fra)

Zenit (Rus)

Porto (Por)

Pot 2:

FC Barcelona (Spa)

Atlético Madrid (Spa)

Manchester City (Eng)

Manchester United (Eng)

Shakhtar Donetsk (Oek)

Borussia Dortmund (Dui)

Chelsea (Eng)

Ajax (Ned)

Pot 3:

Dinamo Kiev (Oek)

RB Salzburg (Oos)

RB Leipzig (Dui)

Inter Milaan (Ita)

Olympiacos (Gri)

Lazio Roma (Ita)

Krasnodar (Rus)

Atalanta Bergamo (Ita)

Pot 4:

Lokomotiv Moskou (Rus)

Olympique Marseille (Fra)

Club Brugge (BEL)

Borussia Mönchengladbach (Dui)

Basaksehir (Tur)

Midtjylland (Den)

Stade Rennes (Fra)

Ferencvaros (Hon)