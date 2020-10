Cocaïnebende rond ex-rijkswachtsbaas nog groter dan verwacht: bijna 20 arrestaties onder wie drie actieve politieagenten

/ Antwerpen / Hasselt -

Hoe groot de omvang wel is van de criminele drugsbende, die deze week ontmanteld werd, blijkt uit de cijfers die het federaal parket heeft vrijgegeven. In totaal werden 16 personen in vier landen aangehouden. Onder hen oud-rijkswachter Willy Van Mechelen. Maar behalve deze gewezen wetsdienaar werden ook nog eens drie actieve politiemensen opgepakt, wat het aantal arrestanten op net geen 20 brengt. De bende zou via de haven van Antwerpen in totaal meer dan 10 ton cocaïne het land hebben binnengesmokkeld met een straatwaarde van ruim 325 miljoen euro.