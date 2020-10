Facebook verwijdert anti-vluchtelingen advertentie van Trump

Facebook heeft opnieuw een advertentie van het campagneteam van de Republikeinse Amerikaanse president Donald Trump verwijderd. Ze zegt dat de Democraat Joe Biden veel meer vluchtelingen uit Syrië en Somalië zal toelaten en dat daardoor het coronavirus nog meer verspreiding zal krijgen.

“Ondanks de gezondheidsrisico’s die aan de pandemie zijn verbonden, wil Joe Biden 700 procent meer vluchtelingen uit Syrië en Somalië halen”, klinkt het in de videocampagne. Het bericht liep sinds maandag op Facebook, waardoor intussen al duizenden mensen het hebben gezien.

Facebook heeft besloten om de advertentie van Trump offline te halen. “We dulden niet dat de integriteit of gezondheid van mensen bedreigd wordt door beweringen over afkomst. Het kan ook niet dat hierdoor mensen hun immigratiestatus kan worden bedreigd”, verwijst Facebook naar de eigen advertentieregels.

Normaal gezien is politieke campagne wel toegelaten op Facebook, maar toch is het niet de eerste keer dat een advertentie van Trump offline wordt gehaald. In juni trok Facebook nog een Trump-advertentie terug. In dat bericht riep de clan-Trump aanhangers op om een petitie te ondertekenen om van Antifa officieel een terroristische organisatie te maken. Bij de tekst stond een omgekeerde rode driehoek, die door de nazi’s in de concentratiekampen werd gebruikt voor politieke gevangenen.