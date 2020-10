Turkse president Erdogan haalt opnieuw uit naar Griekenland en Europese Unie: “De Europese Unie wordt gegijzeld door de brutaliteit van Griekenland”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Europese Unie opnieuw zwaar bekritiseerd in verband met het geschil over aardgas in de oostelijke mediterrane wateren.

“De Europese Unie wordt gegijzeld door de brutaliteit van Griekenland en de Grieks-Cyprioten en ze is verworden tot een onbelangrijke en visieloze structuur, “ zei Erdogan donderdag. Tegelijk waren de EU-staatshoofden en regeringsleiders in Brussel samen om zich te beraden over het conflict tussen Griekenland en Turkije en de relatie van de EU met Turkije.

Erdogan zei nog dat er in de regio geen enkel probleem was dat ooit door een EU-initiatief was opgelost. “Integendeel, elke crisis waarin de EU is tussengekomen, heeft alleen maar nieuwe dimensies aangenomen en is erger geworden.”

De achtergrond is dat Turkije in het oosten van de Middellandse Zee aardgasvelden aan het onderzoeken is. Griekenland en Cyprus beschouwen dit als illegale ondernemingen. De EU heeft eind augustus Turkije een ultimatum gesteld en dreigde ook met sancties.