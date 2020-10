Brandweer zet zwaar materieel in om paard uit greppel te redden

Schelle - Een paard dat in een greppel naast zijn weide in de Koekoekstraat in Schelle was gesukkeld, is donderdagmiddag door de brandweer met zwaar materieel geëvacueerd. Het werd met een haakarm opnieuw op de weide gehesen.

Hoe het paard precies in de greppel is gesukkeld, is nog niet duidelijk maar mogelijk stond het dier dicht bij de afspanning van de weide en is het weggeschoven in greppel, naast een gerooid maïsveld. Op eigen kracht uit de anderhalve meter diepe greppel geraken was onmogelijk. Wellicht lag het dier al ruim twee uur in de gracht toen alarm kon worden geslagen.

“We hebben onder het paard twee kleine greppels gegraven zodat we spanriemen konden aanbrengen. Toen dat gelukt was, is het paard met de haakarm van een brandweerwagen heel voorzichtig naar de weide gehesen”, zegt brandweerkapitein Jan Anné van hulpverleningszone Rivierenland.

Het dier werd onmiddellijk met doeken bedekt en warm gewreven om van zijn hachelijk avontuur te bekomen. Ook een dierenarts kwam ter plaatse. Het paard bewoog wel, maar bleek er toch erger aan toe te zijn dan aanvankelijk gedacht.

