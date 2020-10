Vivaldi houdt van vrouwen en variatie: nooit was een federale regering zo divers

Tien mannen, tien vrouwen, drie mensen met migratieachtergrond, en een gemiddelde leeftijd van 44 jaar: nooit was een federale regering zo divers. Die evolutie wordt toegejuicht door de pioniers die hen zijn voorgegaan. “Als vrouw moest je vroeger twee keer zo hard werken als een man, en als je stem uitschoot noemden ze je hysterisch. Dat is nu misschien toch al iets beter”, zegt Annemie Neyts.

Ze zijn gemiddeld vijf jaar jonger dan de eerste regering van Charles Michel, en voor het eerst zitten er evenveel mannen als vrouwen in de federale regering. Het is een grote sprong, want in de vorige ...