De drie tegenstanders van Club Brugge in de Champions League ontleed: haalbaar met ook oude (en geliefde) bekende

De kans op een zware poule, net zoals vorig seizoen met kleppers als PSG en Real Madrid, was vooraf groot. Toch lootte Club Brugge met Zenit Sint-Petersburg, Borussia Dortmund en Lazio Roma een haalbare groep. De spelers en eigenlijk heel Club droomden al voor de loting van een tweede plaats in de groepsfase. Met deze tegenstanders is dat zeker mogelijk.