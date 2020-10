Westerlo zit nog met acht coronapositieven en moet derde match op rij uitstellen

Het competitieduel tussen Westerlo en RWDM van komende zaterdag in de 1B Pro League wordt opnieuw uitgesteld op basis van het coronaprotocol. Na de tests van woensdag blijven er bij Westerlo nog acht positieve tests over. Eerder werden de wedstrijden van de Kemphanen tegen Deinze (tot twee maal toe) en Club NXT al uitgesteld omwille van coronabesmettingen.

Vier spelers van Westerlo hebben negatief getest en zijn intussen aan de beterhand. “De beslissing om met heel KVC Westerlo in quarantaine te gaan heeft zo een positief effect gehad aangezien uit de testing van gisteren geen nieuwe positieve gevallen meer bij spelers en/of medewerkers te vermelden waren”, liet de club weten in een mededeling. “We zijn als club hoopvol dat de bekerwedstrijd zondag 11 oktober tegen RC Hades wel kan plaatsvinden. Na 2 uitgestelde thuiswedstrijden kijken we ernaar uit onze supporters opnieuw te mogen begroeten. Om jullie te bedanken heeft onze club alles in het werk gesteld om alle abonnees gratis toegang te verschaffen voor de bekerwedstrijd. Dit is de eerste keer in veel jaren dat een bekerwedstrijd gratis zal kunnen worden bijgewoond door abonnees.”