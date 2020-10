Werkloosheid in Wallonië blijft stijgen

Het aantal werklozen in Wallonië is in september gestegen tot 213.412 niet-werkende werkzoekenden. Het gaat om een toename met 2,1 procent of 4.467 personen tegenover twaalf maanden eerder. Dat meldt de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem donderdag.

De Waalse werkloosheid blijft in deze coronatijden dus in stijgende lijn tegenover 2019, maar die toename is sinds meer dan drie maanden wel aan het afzwakken, aldus Forem.

De cijfers brengen de werkloosheidsgraad op 13,4 procent tegenover 13,1 procent in september 2019.