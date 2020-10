Charleroi met Willems en Nicholson in Europa League-duel tegen Poznan

In vergelijking met het competitieduel van vorig weekend tegen Moeskroen, waar Charleroi zijn eerste punten van het seizoen liet liggen, heeft coach Karim Belhocine twee wijzigingen doorgevoerd in de basiself voor het cruciale thuisduel van donderdagavond (19u) tegen de Poolse vicekampioen Lech Poznan, in de Play-offronde van de Europa League.

Achterin komt Steeven Willems in de ploeg voor Modou Diagne, op het middenveld verdwijnt Guillaume Gillet uit het team ten voordele van Shamar Nicholson, waardoor Belhocine met twee diepe spitsen kan spelen. De Jamaicaan krijgt voorin Kaveh Rezaei naast zich. Ali Gholizadeh zal zo iets meer verdedigende taken krijgen, in de 4-4-2 (in plaats van de 4-2-3-1) die de coach op mat brengt.

Competitieleider Sporting Charleroi kan opnieuw een mooi hoofdstuk schrijven in een nu al onvergetelijk seizoensbegin. Als het donderdagavond de thuiswedstrijd tegen Lech Poznan wint, mag het voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar de groepsfase van een Europese Beker. Voor de verliezer is er geen vangnet en volgt meteen de Europese uitschakeling.

De tegenstander uit Polen legde in de voorrondes een mooi parcours af, met ruime zeges tegen Valmiera (3-0), Hammarby (0-3) en Apollon Limassol (0-5). In de Poolse Ekstraklasa staan ze met vijf punten uit vier wedstrijden pas op de tiende plaats, maar kregen ze van de Poolse bond wel afgedwongen dat ze vorig weekend niet moesten spelen, met het oog op de Europese verplaatsing.