Verdeelde reacties bij Club Brugge op Champions League-loting: “Minder sexy, maar uitdaging blijft groot”

De meningen bij Club Brugge over de gelote ploegen in de Champions League waren donderdag verdeeld. De landskampioen mist dit jaar de poule met grote namen. Al wil dat volgens trainer Philippe Clement niet zeggen dat de uitdaging minder groot is. “De groep is minder sexy dan vorig jaar naar de buitenwereld toe maar het zijn wel ploegen met een hoger budget dan dat van ons”, aldus de Brugse T1.

Club Brugge neemt het dit najaar in groep F van de Champions League op tegen het Russische Zenit Sint-Petersburg, het Duitse Borussia Dortmund en het Italiaanse Lazio Roma. Dat is het resultaat van de loting van donderdag. Trainer Clement vindt de poule niet te onderschatten. “Er zijn ploegen bij die we helemaal niet goed kennen dus we zullen de spelers goed moeten informeren. We gaan erheen om er het maximum uit te halen.”

Ook de reacties binnen de ploeg zijn verdeeld. Zo had kapitein Ruud Vormer liever tegen wat grotere namen gespeeld. “Ik had gehoopt op Liverpool of Barcelona maar in deze groep zal het om de details gaan. Al steekt Dortmund er voor mij wel bovenuit”, aldus Vormer.

Keeper Mignolet is blij met de loting. “De teams zijn allemaal aan elkaar gewaagd dus alles zal afhangen van de laatste speeldagen.” Volgens Mignolet brengt de groep heel wat kansen om punten te winnen al zal veel afhangen van de omstandigheden. “We weten nog niet of er toeschouwers zullen zijn, wat een groot verschil zal maken in bijvoorbeeld Dortmund. De slotspeeldagen zullen bepalend zijn”, aldus Mignolet.