Extinction Rebellion zingt voor de nieuwe federale regering

De radicale klimaatbeweging Extinction Rebellion (XR) heeft donderdagavond op het Luxemburgplein aan het Europees Parlement, waar premier Alexander De Croo de regeringsverklaring aflegde, haar actiereeks afgesloten. De activisten zongen samen vreedzaam liedjes om de nieuwe regering op het hart te drukken dat het aanpakken van de huidige ecologische en sociale crisis een prioriteit moet zijn.

De actiereeks van XR begon op maandag 21 september. Dagelijks hield Extinction Rebellion acties in de neutrale zones aan het Koninklijk Paleis of de Wetstraat om politici onder het motto “Wat is uw plan?” op hun verantwoordelijkheid te duiden. De activisten van XR vragen dat de nieuwe regering de waarheid vertelt over de ernst van de klimaatcrisis, ze meteen reageert met kordate initiatieven en burgerassemblees opzetten binnen alle niveaus.

“Na het zien van het regeerakkoord hebben we nog niet volledig de indruk dat onze eisen gehoord zijn en dus zullen we acties blijven voeren en zullen we de vragen waar de burgers een antwoord op willen blijven stellen”, zegt Boris, woordvoerder van XR. Om de urgentie van de klimaatcrisis nogmaals aan te kaarten verzamelden de actievoerders op het Luxemburgplein en zongen samen enkele liedjes, waaronder “We need a better future”, een variant op het strijdlied “Bella Ciao”.