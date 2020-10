Clara (89) is de oudste vrouw ooit voor assisen: “Pas bij de begrafenisondernemer zagen ze dat Suzanne (93) vermoord was”

Negenentachtig is Clara Maes. Hoogbejaard dus, en toch moet ze maandag voor het hof van assisen verschijnen op verdenking van moord. Op haar boezemvriendin dan nog, de rijke weduwe Suzanne Thibeau (93), haar overbuurvrouw in het Ardense dorpje Libramont. De kranige Vlaamse Clara ontkent zelf in alle talen, en glasharde bewijzen zijn er ook niet. Maar in Libramont hebben ze zo hun twijfels. “Iedereen weet dat ze op haar geld uit was.”