Kristof Calvo ontgoocheld over gemist ministerschap: “Het is wrang”

Kristof Calvo, Kamerfractieleider voor Groen, reageert erg ontgoocheld dat hij geen minister is geworden in de nieuwe regering-De Croo. Calvo was genoemd als één van de grote kanshebbers, maar na een lange en moeilijke nachtelijke discussie koos de partij afgelopen nacht voor het duo Tinne Van der Straeten en Petra De Sutter.

“We schuiven twee heel sterke mensen naar voren. Maar het is wrang. De manier waarop het is verlopen, had wel anders gekund. Daar ga ik wel eens goed over nadenken”, zo zei Calvo aan vtm. Calvo zal het regeerakkoord “met veel vuur” verdedigen, zegt hij, maar wil zich binnenkort wel bezinnen over wat er afgelopen nacht gebeurd is binnen de partij.

“Je verwacht niet dat je zes uur wordt opgesloten in een discussie rond ministers”, zegt Calvo aan VRT NWS. “Met De Sutter en Van der Straeten schuiven we sterke mensen naar voor, maar dit had echt anders kunnen worden aangepakt, ook door onze voorzitter.” Hoe dan precies, daarover wil hij (nog) niet in detail gaan. “Als je aan politiek wil doen, dan moet je dat op een menselijke en ernstige manier doen. Ik ga dit weekend gebruiken om over een aantal dingen goed na te denken”, aldus Calvo.

“Dit was geen gemakkelijke dag voor hem”, reageert Tinne Van der Straeten in De Afspraak. Volgens haar heeft Calvo “zijn droom (om minister te worden, red.) uit elkaar zien spatten”. Van der Straeten benadrukt wel dat Calvo aan het einde van de veelbesproken nacht en ook op de fractievergadering zijn uitdrukkelijke steun heeft uitgesproken voor Van der Straeten en De Sutter.

