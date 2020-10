KLM bereikt ook met piloten akkoord over reorganisatie

KLM heeft nu ook met zijn piloten overeenstemming bereikt over de reorganisatieplannen bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Daardoor is het bedrijf er nu met alle vakbonden op hoofdlijnen uit. Het plan dat de arbeidsvoorwaarden versobert, is donderdagavond meteen naar het ministerie van Financiën gestuurd.

KLM moest donderdag nog een plan inleveren in Den Haag om over de volledige door de overheid beloofde steun te kunnen beschikken. Minister van Financiën Wopke Hoekstra benadrukte de deadline donderdagochtend nog. Als het personeel niet zou instemmen met loonoffers en ontslagen, was faillissement volgens de minister de enige andere optie.