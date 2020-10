Van zeewierboerderij tot waterzuivering: hoe onze kust stilaan één groot industrieterrein wordt

Deze maand wordt er een paar honderd meter aan zeewier gezaaid in onze Noordzee, op een heuse zeewierboerderij. Als alles meezit, zetten ze in Knokke eind volgend jaar op grote schaal zeewater om in drinkwater. En de volgende jaren zal het aantal windmolens op zee verdubbelen, komen er drijvende zonnepanelen tussen die molens, en mossel- en oesterboerderijen. Kortom: die grote plas water wordt één groot industrieterrein. “Als het land volgebouwd is, dan kun je niet anders dan uitwijken naar de zee”, zegt Ann Overmeire van vzw De Blauwe Cluster, die bedrijven bijstaat in de ontwikkeling van economische activiteit op zee. “De interesse om op het water iets te beginnen, is groot.”