Van “briljante zet” tot “heel groot risico”: CD&V verdeeld over drie nieuwe gezichten in regering

Van gemor over de casting tot oneindig veel lof. En alles daartussen. Bij CD&V klinken gemengde reacties op de gok van voorzitter Joachim Coens om drie nieuwe gezichten naar de regering te sturen.

Vincent Van Peteghem en Sammy Mahdi liepen zich intern al in de kijker, maar de keuze voor Annelies Verlinden is misschien wel de grootste verrassing in de regeringsploeg. Of toch zeker na de terugkeer van Frank Vandenbroucke (SP.A) naar de politiek. Annelies wie? Het was woensdagavond ook bij CD&V’ers een veelgehoorde opmerking. Maar anders dan bij Groen en MR bleef de kritiek vooral binnenskamers en werd die ook opvallend snel overstemd door positieve geluiden.

“Een heel groot risico”, wordt de gedurfde zet van Joachim Coens genoemd. “Waarom voor iemand zonder ervaring kiezen?”, zegt een betrokkene. “En dan nog op zo’n departement als Binnenlandse Zaken. Het kan goed uitdraaien, maar wat als blijkt dat ze straks te licht weegt?” De beslissing om een nieuw gezicht op die stoel te zetten, werd door enkele verkozenen maar matig geapprecieerd. Anderen noemen de keuze dan weer “een briljante zet”. “Alleen zo kunnen we nieuwe boegbeelden lanceren en de gaten wegwerken die er in verschillende provincies geslagen zijn.”

Nog een gedurfde move: CD&V haalde in de onderhandelingen ook de post van vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB) binnen. Die (lucratieve) functie zou naar Kris Peeters gaan. Het is niet alleen en elegante exit voor het boegbeeld, door zijn vertrek in het Europees Parlement kan de partij ook daar weer een jong gezicht kan lanceren.