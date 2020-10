Bouchez drijft eigen MR tot wanhoop: “Totale chaos, een storm raast door de partij”

Ministers aanduiden, het is vaak enkele mensen gelukkig maken en tientallen anderen ongelukkig. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dreef die oefening op de spits door een mislukte stoelendans te regisseren die onwettig bleek en de volledige partijtop woedend in de gordijnen joeg. Daarbij slechts één uitzondering: de familie-Michel. Na vader Louis en broer Charles mag nu ook Mathieu proeven van de federale regering.

Woensdagavond was MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de eerste Vivaldi-voorzitter die trots kon aankondigen dat hij met de vingers in de neus het regeerakkoord door zijn partijcongres had gejaagd. Niemand ...