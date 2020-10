Nog geen 24 uur na regeringsdeelname is het open oorlog bij Groen: “Calvo is naar de slachtbank geleid”

Nog geen 24 uur nadat de partij mee het regeerakkoord afklopte, is het open oorlog bij Groen. Een deel van de leden verwijt voorzitter Meyrem Almaci dat ze fractieleider Kristof Calvo geen ministerspost gunde. “Geliquideerd”, “een mes in de rug gestoken”, “naar de slachtbank geleid”, klinkt het. Calvo zelf laat verstaan dat hij zich nu over zijn politieke toekomst beraadt.