Kersvers vicepremier Petra De Sutter (Groen): “Deze ploeg ademt de ambitie om het anders te doen”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pakken fors uit met de gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in de regering. Maar de liberale voormannen moeten vooral de groene partijen danken om aan dat evenwicht te geraken. Van de vijf groene excellenties zijn er vier een vrouw. Petra De Sutter: “Bij ons is dat al jaren de normaalste zaak.”

Is er wat u betreft nu gendergelijkheid is in deze regering?

“Ja toch? Er zijn tien mannen en tien vrouwen. Dat is een primeur.”

Had er daarvoor ook in het kernkabinet van acht geen pariteit moeten zijn ...