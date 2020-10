Belhocine grijpt met Charleroi naast groepsfase: “Kansen genoeg gehad”

Karim Belhocine zocht na afloop voor verklaringen voor de wel erg zwakke eerste helft van Sporting Charleroi, donderdagavond in het cruciale duel tegen Lech Poznan (1-2) in de Play-offronde van de Europa League, maar kwam niet veel verder dan een sterke tegenstander in de eerste helft en een karrenvracht aan gemiste kansen.

Bij de rust stond de Belgische competitieleider in eigen huis al 0-2 in het krijt, waardoor de tweede helft zich als bijzonder lastig aankondigde. Charleroi lukte via Mamadou Fall nog wel de aansluitingstreffer, maar ondanks een manmeersituatie en een rist aan doelkansen viel de gelijkmaker niet meer. Topschutter Kaveh Rezaei miste zelfs een elfmeter.

“Poznan was erg sterk voor de rust: ze speelden de bal goed rond en wonnen duels. Ze waren gewoon beter gestart, kwamen met veel grinta op het veld. Al moeten we er ook wel bij vertellen dat ze twee keer scoren met een afstandsschot, waarvan de eerste treffer een afgeweken bal was”, aldus Belhocine.

Door een zwakke eerste helft en een gebrek aan efficiëntie hebben de Karolo’s de uitschakeling vooral aan zichzelf te danken. “Onder de rust hadden we besproken hoe we het zouden aanpakken en die tweede helft was dan ook een pak beter. Spijtig genoeg bleef dat tweede doelpunt uit, maar onze reactie na rust was echt goed. We deden er alles aan om terug te komen. Er waren kansen genoeg voor de 2-2 en die gelijkmaker hadden we ook verdiend. Op basis van die tweede helft, besef je dat de kwalificatie er toch inzat.”

Geen eerste Europese groepsfase voor de Karolo’s, die nu alles op de competitie zetten. Daarin staat komend weekend de Waalse derby tegen Standard op het programma. “Het is normaal dat we op dit moment teleurgesteld zijn. Mijn spelers mogen straks echter met opgeheven hoofd naar huis gaan, gezien het parcours dat we hebben afgelegd. Vanaf vrijdagvoormiddag leggen we de focus weer op de competitie.”

Vooral voorin lijkt de spoeling dun. In de tweede helft had Belhocine niet al te veel aanvallende opties voorhanden om in te brengen. De transfermarkt is nog vier dagen open en mogelijk komt er nog versterking naar Mambourg. “Op sommige posities zou er wel nog een tweede speler mogen bijkomen. We zullen zien. Het voordeel is dat er bij deze club een goeie samenwerking is tussen staff en bestuur.”

Foto: Photo News

Steeven Willems ziet gebrek aan efficiëntie: “Op dit niveau betaal je dat cash”

Net als zijn coach was Charleroi-verdediger Steeven Willems op zoek naar verklaringen voor de Europese uitschakeling.

Ook Willems zag een zwakke eerste helft van de thuisploeg, die bij een 0-2 ruststand al voor een erg moeilijke opdracht stond. In een veel betere tweede helft zorgde een gebrek aan efficiëntie er dan weer voor dat de gelijkmaker uitbleef. “We startten de wedstrijd niet zoals we wilden. We gaven te veel ruimte aan de tegenstander en waren niet sterk genoeg in de duels. We wisten nochtans dat we hen moesten proberen te domineren, hen niet aan de bal laten komen. Na rust zag ik een goeie reactie van ons. We lukten de aansluitingstreffer, maar lieten nadien meermaals de gelijkmaker liggen. We hadden nochtans genoeg kansen om die te scoren. Op dit niveau betaal je dat cash. Bij hun eerste kans was het meteen raak. We moeten werken aan die efficiëntie als je stappen wil zetten.”

Geen eerste Europese groepsfase ooit voor de Karolo’s. “Ik heb daarvoor tranen gelaten en ik was niet de enige. We hadden iets groots kunnen neerzetten, al mag je ook niet vergeten dat Poznan echt wel een goeie ploeg is. Iedereen is heel ontgoocheld, maar zondag is er alweer een belangrijke wedstrijd tegen Standard. Belangrijk voor ons en de fans, die hier dan ook zullen zijn. Als zij er vandaag bij waren geweest, had dat ons ook kunnen helpen.”