Clubs willen internationals niet laten gaan: spelers riskeren verplichte quarantaine bij terugkeer

Verschillende clubs in 1A en 1B twijfelen om hun internationals buiten Europa te laten vertrekken. Door de coronacrisis riskeren verschillenden van hen een verplichte quarantaine bij terugkeer naar België. Krépin Diatta (Club Brugge), Nill De Pauw (Antwerp) en Michael Murillo (Anderlecht) wordt voorlopig de wacht aangezegd.

Sporting Charleroi was vorige week de eerste club die zich zorgen maakte. De competitieleider ontving oproepingen voor zijn twee Iraniërs, voor zijn Malagassische middenvelder Marco Illaimaharitra en voor zijn Bulgaar Ivan Goranov. Voor elk van die landen geldt een negatief reisadvies. Charleroi vroeg aan de FIFA of het zijn spelers kon verbieden om af te reizen.

“We kregen als antwoord dat dit niet kon”, zegt Pierre-Yves Hendrickx, de administratief directeur van de Zebra’s. “We maken ons wel zorgen want wat als de spelers nadien in quarantaine moeten? Of nog erger: als ze besmet raken?”

Navraag leert dat de FIFA alleen voor officiële interlands een vrijgave kan verplichten. De Afrikaanse landen spelen voorlopig nog oefeninterlands. Om die reden twijfelen Club Brugge (Krépin Diatta, Senegal) en Antwerp (Nill De Pauw, Congo) of ze hun spelers laten gaan. Ook Anderlecht (Michael Murillo bij Panama) en Oud-Heverlee Leuven (Rafael Romo, Venezuela) laten hun spelers liever niet naar Latijns-Amerika gaan.

Voor anderen is er minder een probleem. Club-verdedigers Simon Deli en Odilon Kossounou zijn opgeroepen bij Ivoorkust, maar dat speelt volgende week een oefenmatch in België. Ook Nigeria (met onder anderen Genk-spits Cyriel Dessers), Kameroen (Gent-verdediger Michel Ngadeu) en Gambia (Sanyang van Beerschot) zijn in Europa actief. Respectievelijk in Oostenrijk, Nederland en Portugal.

In 1B laat Union zijn 21-jarige spits Ibrahima Sory Bah naar Guinee vertrekken. Ook al moet hij nadien twee weken in quarantaine.

“Het is zijn eerste oproeping en voor die Afrikaanse jongens betekent dat heel veel”, zegt Philippe Bormans, de CEO van Union. “Bij ons staat hij niet in de ploeg dus we gunnen hem die trip.”