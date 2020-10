Anderlecht-speler Sambi Lokonga barst van het vertrouwen: “Club Brugge heeft meer ervaring, maar niet meer talent”

Relax. Take it easy. Albert Sambi Lokonga (20) is een man zonder stress. Ruud Vormer en Mats Rits mogen hem zondag intimideren: dat raakt hem niet. Nochtans staat Anderlecht onder druk op Club Brugge, want een start met 13 op 24 zou een mislukking zijn. “Maar wat als we daarna vijf matchen op rij winnen?”