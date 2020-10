Wij trokken met ons coronakompas de straat op: hoe strikt volgt de Vlaming de regels?

Mag je tafelgenoot een frietje stelen uit jouw bord? Ga je shoppen in een overvolle winkelstraat? Vier je uitbundig een doelpunt op het voetbal? We trokken met ons coronakompas de straat op, en gingen na hoe veilig de man en vrouw in de straat het houden in coronatijden. Wat blijkt? Mensen die álle regels volgen, zijn een zeldzaamheid. Al doen velen toch hun stinkende best.