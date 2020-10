Anderlecht spreekt met Chelsea over huurdeal voor Miazga

Matt Miazga (25) maakt een goeie kans om de nieuwe verdediger van Anderlecht te worden. Dewaest (Genk) is te duur, anderen als Sagnan (Sociedad) passen niet in het profiel.

Volgens Engelse bronnen spreken RSCA en Chelsea over een huurdeal voor de 18-voudige Amerikaanse international voor wie The Blues in 2016 4,6 miljoen betaalden. Miazga is weer fit na een blessure in de voorbereiding. Als de deal rondkomt, wordt het zijn vierde uitleenbeurt na passages bij Vitesse, Nantes en Reading. Nog op de transfermarkt ziet Anderlecht verdediger James Lawrence definitief verhuizen naar Sankt-Pauli. Er is ook goeie hoop dat Josué Sa nog definitief vertrekt naar Ludogorets en Mallorca deed een bod met bonussen op Mohammed Dauda.