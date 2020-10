CLUBNIEUWS. Trebel traint nog niet, slecht nieuws voor Zulte Waregem en Lamkel Zé nog eens in selectie

Het clubnieuws van de dag voor u verzameld:

ANDERLECHT. Trebel traint nog niet

In aanloop naar de topper tegen Club Brugge is het nog afwachten of Adrien Trebel (knie) fit raakt. Dat is twijfelachtig, want gisteren trainde de Fransman nog niet met de groep. Anderlecht probeert hem wel op te lappen.

Marco Kana (18) is opgeroepen voor de nationale beloften. Bondscoach Jacky Matthijsen kiest voor het Anderlecht-talent als vervanger van de geblesseerde Ewoud Pletinckx van Zulte Waregem. Kana maakte nog nooit minuten voor de Belgische U21, wel al voor de U16 en U17. De nationale beloften treffen Wales en Moldavië in de EK-kwalificaties. Bij Anderlecht zijn ook Delcroix, Sambi Lokonga, Amuzu en Colassin opgeroepen. (jug, mah)

ANTWERP. Lamkel Zé nog eens in selectie

Didier Lamkel Zé (24) zit nog eens in de wedstrijdselectie bij Antwerp. De Kameroener is ­nodig, want Ivan Leko heeft door de blessures van Benson, ­Juklerod en Buta amper flank­spelers over. Om dezelfde reden is ook de ­jonge linkspoot ­Lausberg erbij.

De komst van Cristian Benavente (huur met optie) werd intussen geofficialiseerd. De onderhandelingen voor Nana Ampomah lopen nog. Ook met de positie van ­centrale verdediger zijn ze op de Bosuil volop bezig. Jérémy Gelin (Rennes) is nog in beeld. Nicolas Isimat-Mirin, die meer dan 1 miljoen euro netto verdient bij ­Besiktas, is voorlopig nog te duur.

Goed nieuws nog verder bij ­Antwerp, want de UEFA gaf groen licht voor Europees voetbal op de Bosuil. Tribunes 1 en 3 zullen ­toegankelijk zijn voor fans.(dvd, dige, pego)

AA GENT. Opnieuw 8.000 fans welkom

Zondag ontvangt AA Gent met Beerschot een van de seizoens­revelaties. Voor dit duel zijn ook opnieuw zo’n 8.000 fans toegelaten in de Ghelamco Arena. Dit vereist een fikse organisatorische inspanning en daarvoor werd de Gentse thuishaven onderverdeeld in vijftien compartimenten, die elk hun eigen in- en uitgang, catering en oplaadpunten voor het cashless payment system hebben. Op de clubwebsite vind je nog meer nuttige info. Hou rekening met de social distancing en verlies het tijdslot niet uit het oog. Enkel tijdens dit tijdslot kun je het stadion betreden.(ssg)

KRC GENK. Iedereen test negatief op corona, beloftenmatch tegen OHL uitgesteld

Op de wekelijkse coronatest van de Genkies in het kader van het Pro League-protocol, testten alle spelers negatief. Twee spelers zitten wel nog in quarantaine: Vukovic en Nygren. Zij komen niet in aanmerking voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. De Zweed wordt vandaag opnieuw getest.

De beloftenwedstrijd OH Leuven-RC Genk, voorzien voor vanavond 20 uur, is uitgesteld naar maandag 19 oktober.(rco)

CERCLE BRUGGE. Vier spelers niet op tijd fit

David Bates blijft out en ook Mbenza, Corryn en Gory zijn niet fit geraakt voor de partij in Eupen. Omolo keert terug uit schorsing. (kv)

OH LEUVEN. Ouedraogo vier weken buiten strijd

OH Leuven kan een viertal weken geen beroep doen op Dylan Ouedraogo­, die uitviel in Gent. De centrale verdediger kampt met een vochtophoping in zijn knie. Pierre-Yves Ngawa is wel opnieuw inzetbaar na zijn hersenschudding in de Ghelamco Arena en wordt naar alle waarschijnlijkheid de vervanger van Ouedraogo tegen Zulte Waregem. Voor Kristiyan Malinov, die een trap op de enkel kreeg in Gent, wordt het nipt om morgen fit te raken. Hij trainde gisteren voor het eerst opnieuw mee. Doelman Daniel Iversen­ is niet inzetbaar.(mah)

OOSTENDE. D’Haese mist ook Moeskroen

Het ziet er niet goed uit voor Robbie D’Haese dit weekend: de winger heeft nog last van een contractuur en is waarschijnlijk out voor de match van zondag tegen Moeskroen. D’Haese trainde nog steeds niet mee met de groep.

Jäkel is nog een tijdje out, en KV Oostende moet dit weekend ook Gueye missen. De spits is geschorst nadat hij op Genk zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Skulason, vorig seizoen op de sukkel met zijn voet, traint wel opnieuw. Het is afwachten of coach Blessin hem opnieuw opneemt in de selectie.(jve)

ZULTE WAREGEM. Pletinckx out voor Leuven

Slecht nieuws voor Zulte Waregem. Kapitein Ewoud Pletinckx (19) liep tegen Standard een enkelblessure op en is daardoor voor onbepaalde tijd out. Hij mist zo goed als zeker de wedstrijd tegen OH Leuven. De jonge verdediger moet op die manier ook verstek geven voor de interlands met de Jonge Duivels.

Omar Govea en Saido Berahino werden dan weer geselecteerd voor de interlands met Mexico en Burundi. Voor Govea is het de eerste selectie in meer dan twee jaar. Bansen en Soisalo werden opgeroepen voor de beloften van Duitsland en Finland.(tjm)