Waarom Pep Guardiola en zoveel andere coaches zot zijn van Marcelo Bielsa: voetbalgek, innovatief en een tikkeltje explosief

Met Marcelo Bielsa heeft de Premier League er sinds enkele weken een topattractie bij. De Argentijn, die schommelt tussen gek en geniaal, is de inspiratiebron van tal van topcoaches. Zaterdag neemt hij het met Leeds op tegen het Manchester City van Pep Guardiola, zijn grootse fan van allemaal.

In februari 1992 lijdt het Newell’s Old Boys van Marcelo Bielsa in de Copa Libertadores een 6-0-nederlaag tegen San Lorenzo. De supporters van de Argentijnse eersteklasser zijn niet opgezet met de wanprestatie ...