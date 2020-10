De potten van de Europa League: Gent, Standard en Antwerp kennen vrijdagmiddag hun tegenstanders

AA Gent, Standard Luik en Antwerp gaan vrijdagmiddag (om 13u) in het Zwitserse Nyon de potten in voor de loting van de groepsfase van de Europa League. Gent is reekshoofd en komt in pot 1 terecht. Standard belandt in pot 2, debutant Antwerp in pot 4.

Vicekampioen Gent stroomt in na een nederlaag in de play-offs van de Champions League tegen Dinamo Kiev. Standard versloeg donderdagavond in de play-offronde van de Europa League het Hongaarse Fehervar en Antwerp was na haar zege in de bekerfinale tegen Club Brugge begin augustus al zeker van rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de tweede Europese beker. Charleroi sneuvelde donderdag als vierde Belgische team in de play-offs van de Europa League tegen het Poolse Lech Poznan.

Bij de loting van vrijdag lijkt Gent op papier de beste kaarten in handen te hebben. De Buffalo’s vermijden als reekshoofd kleppers als Arsenal, Tottenham, Napoli, Roma of Benfica. Standard krijgt als tweede reekshoofd bijna zeker één klepper. Voor Antwerp is een loodzware loting mogelijk. De Great Old debuteert in de groepsfase van een Europese beker en zit samen met kneusjes als onder meer Dundalk en CSKA Sofia in pot 4.

Landskampioen Club Brugge kent sinds donderdag zijn tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. Blauw-zwart treft daarin Zenit, Borussia Dortmund en Lazio Roma.

. Pot 1:

Arsenal (Eng)

Tottenham (Eng)

AS Roma (Ita)

Napoli (Ita)

Benfica (Por)

Bayer Leverkusen (Dui)

Villarreal (Spa)

CSKA Moskou (Rus)

Sporting Braga (Por)

AA Gent (BEL)

PSV Eindhoven (Ned)

Celtic (Sch)

. Pot 2:

Dinamo Zagreb (Kro)

Sparta Praag (Tsj)

Slavia Praag (Tsj)

Ludogorets (Bul)

Young Boys (Zwi)

Rode Ster Belgrado (Ser)

Rapid Wenen (Oos)

Leicester City (Eng)

Qarabag (Aze)

PAOK Saloniki (Gri)

Standard Luik (BEL)

Real Sociedad (Spa)

. Pot 3:

Granada (Spa)

AC Milan (Ita)

AZ Alkmaar (Ned)

Feyenoord (Ned)

AEK Athene (Gri)

Maccabi Tel Aviv (Isr)

Rangers (Sch)

Molde (Noo)

Hoffenheim (Dui)

LASK Linz (Oos)

Hapoel Beer Sheva (Isr)

CFR Cluj (Roe)

. Pot 4:

Zorya Luhansk (Oek)

Lille (Fra)

Nice (Fra)

Rijeka (Kro)

Dundalk (Ier)

Slovan Liberec (Tsj)

Antwerp (BEL)

Lech Poznan (Pol)

Sivasspor (Tur)

Wolfsberger (Oos)

Omonia Nicosia (Cyp)

CSKA Sofia (Bul)