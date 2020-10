Montanier tevreden over prestatie van Standard: “Ik wist dat ik op de breedte van de groep kon rekenen”

Na Bala Town en Vojvodina heeft Standard donderdag op Sclessin in de play-offronde van de Europa League ook de maat genomen van het Hongaarse Fehervar. De Rouches stoten door naar de groepsfase van de Europa League en daar was de Franse coach Philippe Montanier achteraf tevreden over. Vooral de tweede helft was uitstekend.

“Dit is wat we wilden”, stak Montanier na afloop van wal. “De match begon moeilijk voor ons. We hadden het het eerste halfuur erg moeilijk tegen een dynamisch Fehervar. Het tegendoelpunt was een slag voor ons. Gelukkig kwamen we in het laatste kwartier van de eerste helft en in de tweede helft terug in de wedstrijd. We speelden technisch opnieuw beter en konden gelijkmaken.”

“Die slechte start komt misschien door het feit dat we elke drie dagen een wedstrijd spelen”, ging Montanier verder. “De benen zijn dan zwaar. Dat was tegen Kortrijk ook het geval. Ik heb dan wel spelers laten rusten, maar dat is niet goed voor het collectief. Dat probleem moeten we aanpakken. Tijdens de rust heb ik de spelers mentaal proberen wakker schudden. De invalbeurt van Balikwisha heeft de partij tactisch doen kantelen.”

“Ik wist dat ik op de breedte van mijn groep kon rekenen. De hele selectie hangt enorm samen. Iedereen weet hoe we spelen. Tactisch zijn we flexibel doorheen de match. Zo kan ik probleemloos spelers wisselen.”

“Ik heb geen voorkeur bij de loting van morgen”, besloot Montanier. “Ik hoop alleen op niet te verre verplaatsingen.”

Fehervar-coach Gabor Marton na nederlaag: “Eerste penalty deed ons dood”

Gabor Marton, de coach van het Hongaarse Fehervar, toonde zich na afloop niet erg spraakzaam. “Standard kwalificeert zich verdiend, maar tot het eerste penaltydoelpunt ging het spel gelijkopgaand”, legde hij uit. “Die strafschop heeft ons knock-out geslagen. Standard was na rust beter dan ervoor, hield de bal goed bij en creëerde verschillende kansen.”

Over de Schotse scheidsrechter wilde Marton geen commentaar geven. “Dat komt toch te laat”, zei hij. “Het verandert niets. Ik ben tevreden van de prestatie van mijn spelers. Ik ga mijn verdedigers hier niet terechtwijzen. Ze hebben gedaan wat ze konden. Het bereiken van deze play-offronde was al een succes voor mijn team.”